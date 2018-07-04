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fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak

, , ve 'de 2018-19 sezonu fikstür çekimin yapılacağı tarih ve saatler açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:17
Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak

Yeni sezon öncesinde profesyonel liglerde fikstür çekim tarihleri belli oldu. 2018-2019 Sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

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Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
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