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Cocu'dan için şok sözler

'nin yeni hocası Phillip Cocu, sarı lacivertli takımla sözleşmesi sona eren için kararını verdi.

Giriş Tarihi: 03.07.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 16:10
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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

2002-2003 sezonunda formasını giymeye başladığı F.Bahçe ile kontratı sona eren , geleceğini de şekillendirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

Teknik direktör Phillip Cocu ile görüşen ardından da Damien Comolli ile masaya oturan son olarak da başkan Ali Koç ile görüşme yaptı.

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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

36 yaşındaki oyuncu kontratını uzatmak isterken F.Bahçe yönetimi bu duruma soğuk bakmıyor ancak şartlar bu kez daha farklı olacak.

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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

Hollandalı teknik adam Cocu'nun göreve gelmesi ile birlikte takımda da değişim süreci hızlandı.

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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

Cocu, geçen sezon F.Bahçe'nin oynadığı maçlarda 'in performansını mercek altına alırken bir hayli de şaşırdı.

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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

Özellikle sezonun ilk yarısında oyuncusunu başarısız bulan Cocu, sezonun 2. yarısında Volkan'ın ortaya koyduğu performansa ise şapka çıkarılması gerektiğini söyledi.

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Cocu'dan için şok sözler
Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

BİREYSEL HATALAR!

Ancak ile ilgili kuşkular da burada ortaya çıktı.

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