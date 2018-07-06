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Emre Güral'la sözleşme imzaladı

ekibi , geride kalan sezon 'da forma giyen forvet Emre Güral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 23:37
Alanyaspor Emre Güral'la sözleşme imzaladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Emre Güral, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp başkanı Hasan , törende yaptığı konuşmada, Emre Güral'ın bundan sonraki süreçte 'a katkı sağlayacağını söyledi.

Kariyerini bildikleri bir futbolcuyu renklerine bağladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Alanyaspor'a hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyoruz. Performansının üzerine katarak devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallAntalyalyaspor'daki performansının üzerine çıkar. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Emre Güral ise Alanyaspor yöneticilerinin transfer sürecinde kendisiyle çok ilgilendiğini kaydetti.

Alanyaspor'da güzel ve sıcak bir ortamın olduğunu dile getiren Emre Güral, "İnşallah her iki taraf için hayırlısı olur. Burada olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla buluşmanın heyecanını duyuyorum. Alanyaspor ve Alanya için sahaya çıkacağız. İnşallah elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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Alanyaspor Emre Güral'la sözleşme imzaladı
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