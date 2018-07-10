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rekor bedelle 'de

ekibi , 'nin Cezayirli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City bu transfer için Leicester City'ye 60 milypn Sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 23:49
Riyad Mahrez rekor bedelle Manchester City'de

ekiplerinden , 'i 'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mahrez'in bonservis bedeli konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cezayirli yıldız futbolcu, Manchester City'de gelecek sezon 26 numaralı formayı giyecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Mahrez için Leicester City'ye 60 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

'dan geçen sezon ara transfer döneminde 57 milyon sterlin karşılığında alınan defans oyuncusu Aymeric Laporte'yi geride bırakan Mahrez, Manchester City'nin bonservisine en çok ödeme yaptığı oyuncu oldu.

Leicester City'nin 2014'te Fransa temsilcisi Le Havre'den yalnızca 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mahrez, İngiltere temsilcisinde 179 karşılaşmada 48 gol ve 38 asistlik performans sergiledi.

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Riyad Mahrez rekor bedelle Manchester City'de
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