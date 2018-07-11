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spor'da imzaya geliyor

spor Genel Koordinatörü , 22 yaşındaki futbolcu için “Şartlarımız örtüşüyor. Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Trabzonspor'da İranlı Majid Hosseini imzaya geliyor

Sezon öncesi ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan spor, lı futbolcu 'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor. İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 22 yaşındaki futbolcunun, yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Kulüp genel koordinatörü , İranlı oyuncunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü (Yarın) bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GELECEĞİN YILDIZI
'nda iki maçta görev alan Majid Hosseini, İran futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

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Trabzonspor'da İranlı Majid Hosseini imzaya geliyor
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