Trabzonspor'da İranlı Majid Hosseini imzaya geliyor

Sezon öncesi ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor. İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 22 yaşındaki futbolcunun, yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, İranlı oyuncunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü (Yarın) bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



GELECEĞİN YILDIZI

Dünya Kupası'nda iki maçta görev alan Majid Hosseini, İran futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

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