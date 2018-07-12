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'dan ilk açıklamalar

'ın bugün itibariyle resmen kadrosuna kattığı Nijeryalı genç oyuncu , sarı kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıktı. Onyekuru, çalışmanın ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 21:49
Henry Onyekuru'dan ilk açıklamalar

'ın yeni transferi , transferinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bugün sarı kırmızılı takıma resmen katılan ve yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Nijeryalı futbolcu, "Türkiye'nin en büyük takımı ile bu yolculuğa başlayacağım için çok mutluyum. Takımın başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bana sağlanan bu olanak için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Onyekuru'nun bu paylaşımının altında yeni transferlerine büyük ilgi gösterdi ve destek oldu.

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Henry Onyekuru'dan ilk açıklamalar
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