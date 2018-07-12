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Nani, 'da

2015-16 sezonunda forması giyen Portekizli oyuncu Nani, Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi 'la anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 20:00
Nani, Sporting Lizbon'da

Bir dönem forması giyen Portekizli yıldız oyuncu , Portekiz Ligi ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyleyen ve bunun kendi elinde olmadığını belirten Nani, sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden beklediği geri dönüşü alamadı ve Sporting Lizbon'a döndü. Lizbon ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Lazio forması giyen yıldız oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Nani dün yeni takımı ile sözleşme imzalandıktan sonra, bugün takımı ile birlikte ilk idmanına çıktı.

Luis Nani, 2007'de Sporting Lizbon'dan 'a transfer olmuş ve kulübüne 25 milyon Euro kazandırmıştı.

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Nani, Sporting Lizbon'da
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