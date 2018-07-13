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: 300 oyuncu izliyoruz

Transferde yıldız oyuncu adımlarını henüz atmayan 'da teknik direktör 'den taraftarlara müjdeli haber geldi ve, "Forvete, sağda ve solda oynayabilecek Rodrigues tipi bir futbolcu almak istiyoruz. Ayrıca stoper ve hem defansif hem ofansif oynayabilen orta saha düşünüyoruz. Mina çok beğendiğim bir futbolcu. Onunla ilgilendiğimiz de doğrudur." ifadelerini kullandı. Terim ayrıca UEFA yaptırımlarından dolayı 300'e yakın bir oyuncu grubu izlediklerini belirtti.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Fatih Terim: 300 oyuncu izliyoruz

Instagram TV'de gazetelerin spor müdürlerinin sorularını yanıtlayan Teknik Direktörü , merak edilen konulara açıklık getirdi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli hoca, "Kadromuzu korumak şartıyla en az 4-5 takviye yapmamız gerektiğini söylemiştim. Aynı konuda yine ısrar ediyorum. 11'deki oyuncularla, hemen arkasındaki oyuncuların birbirine yakın olmasında fayda var. Sonunda herkesin mutluluk duyacağı transferler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Forvete sağda ve solda görev yapabilecek Rodrigues tipli bir futbolcu almak istiyoruz. Ayrıca stoper ve hem defansif hem de ofansif orta saha oynayabilen bir oyuncu düşünüyoruz. İkinci kalecimiz de Türk olmak zorunda, bunun için temaslarımız sürüyor" diye konuştu.

HER SENE TAKIM DEĞİŞMEMELİ
Terim, " ile Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den birer kişi alma hakkınız olsa kimleri tercih edersiniz?" sorusuna ise "Godin, Mina, Mbappe ve Neymar'ı çok beğeniyorum. Açıkçası Mina ile ilgilendiğimiz de doğrudur. Türkiye'deki üç rakibimizden beğendiğim oyuncular var elbette. Aslında bir değil, birkaç oyuncu var. Haksızlık olmasın, telaffuz etmeyeyim" cevabını verdi. Kadro oluştururken hem kısa vadeli hem de uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Terim, "Her sene takım değiştirmek yerine yenilemek, daha da güçlendirmek en doğru olanı" ifadesini kullandı.

300 FUTBOLCU İZLİYORUZ!
Tecrübeli hoca, şampiyon olduktan sonra 'İşimiz yeni başlıyor' dediğinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "En azından şu kısa dönem içerisinde altyapıdan birçok oyuncuyu yanımıza yanaştırmış görünüyoruz. Bunun yanında ligde, kupada ve Avrupa'da başarı sağlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadık. Bir yandan da Florya'daki eksiklikleri tamamlamak için uğraşıyoruz. Bu arada UEFA'nın yaptırımından dolayı 300'e yakın bir oyuncu grubunu arkadaşlarımla beraber izliyoruz. 'Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyoruz, ligi bir tarafa bırakıyoruz' ya da tersi bir yaklaşım söz konusu değil. Çünkü Galatasaray ortaya konmuş kupaların hepsinde kendisine en üstlerde yer arayan bir takımdır."

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Fatih Terim: 300 oyuncu izliyoruz
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