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resmen 'da

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da
, İngiliz ekibi Everton'dan bir sezon için kiraladığı 'nun transfer şartlarını KAP'a dün bildirdi. Açıklamada; Everton'a 800 bin, oyuncuya ise 1 milyon 200 bin Euro ücret ödeneceği aktarıldı. 21 yaşındaki Onyekuru, bildirim sonrası Galatasaray'ın idmanında boy gösterdi. Çalışma öncesi ile medya mensuplarına poz veren Onyekuru, Aslan'ın tarihindeki ikinci Nijeryalı oyuncu oldu.

İLK SINAV BUGÜN
Galatasaray, ilk hazırlık maçında bugün İsviçre İkinci Lig ekibi FC Wil ile karşılaşacak. Müsabaka, Zürih'teki Utogrund Stadı'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak.
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Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da
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