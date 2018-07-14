Fatih Terim: Keşke eli sopalı UEFA gelmeden bazı şeyleri değiştirebilseydik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA'nın birçok kulübe dayattığı Finansal Fair Play ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Bu sonuca ulaşıncaya kadar, keşke eli sopalı UEFA gelmeden bir takım şeyleri değiştirebilseydik. Mesele ceza yemek ya da yememek değil. Kulüplerimizi ekonomik, idari ve teknik anlamda ideal hale getirebilmek. Keşke bazı kuralları biz koyup, yine biz yönetebilseydik. Bu durumdan herkes sorumludur. Futbolun kültür değişimine ihtiyacı var. Bunu da el birliği ile yapmalıyız" dedi.

"HERKES ALDIĞININ HAKKINI VERECEK"

Galatasaray Kulübü'nün kişilerden önce geldiğini vurgulayan Terim, "Madem ki futbol profesyonel bir iş, herkes kazandığının ve aldığının hakkını vermek zorundadır. Bundan geriye dönüş yok. Bir futbolcunun istenilmesi kadar yolların ayrılması da çok doğal bir olay. Ama şartlar ne olursa olsun ben futbolcunun oynamasından yanayım" ifadelerini kullandı. Fatih hoca, Tolga Ciğerci'nin durumunun tam komplike bir hastanede göreceği tedavinin ardından netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.