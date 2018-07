MEHMET EKİCİ VE VALBUENA GERİDE KALDI

Fenerbahçe'de kamp boyunca idmanlarda istediğini alabilmek için aşırı yüklemeler yapan teknik direktör Phillip Cocu, her oyuncuyla da birebir ilgilenerek istediğini alabilmek adına öğrencilerine her an müdahalede bulundu. Cocu'nun idman sistemine alışmaya çalışan futbolculardan Mehmet Ekici ile Valbuena diğer arkadaşlarına göre biraz geride kaldı.