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’in ’ye i çıkmaza girdi

Feyenoord’un Hollandalı stoperi ’in ’ye i çıkmaza girdi. Rotterdam ekibinin sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:50
Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi

Bir süredir 'nin radarında olan Feyenoord'da forma giyen başarılı futbolcu 'in i çıkmaza girdi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler Van Beek transferi için 5,5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde 20 maçta forma giyen van Beek takımı adına 1 asistlik katkıda bulundu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

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Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi
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