Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'den sayaç hamlesi

'den sayaç hamlesi

, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı Fenerium'un internet sitesine ekledi. Sarı lacivertli ekip, bu sayaçla saat 23.00 itibarıyla toplam 27 bin 640 formanın satıldığını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 00:33
Fenerbahçe'den sayaç hamlesi

Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı "Fenerium"un internet sitesine ekledi.

Sarı-lacivertli futbol takımının dün satışa çıkan yeni sezon formalarının, ilk gün rekor sayıda talep gördüğü belirtildi.

Formaların satış adetini merak eden taraftarlar sosyal medyadan, satış sayısını görmek için Fenerium'un internet sitesine sayaç konulmasını talep etti.

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü bu gece formaların satış adetini gösteren sayacı "Fenerium.com.tr" adresine koydu. Hem mağazalardan hem de internet üzerinden alınan her bir forma anında bu sayaca ekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp, bu sayaçla saat 23.00 itibarıyla toplam 27 bin 640 formanın satıldığını duyurdu.

Yeni sezon formaları 189 liradan satılıyor.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den sayaç hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN