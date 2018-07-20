Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Serhiy Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da

, 'da

Süper Lig ekiplerinden geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan 'yı 3 yıllığına yeniden kadrosuna kattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 22:15
Serhiy Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden 'den 1 yıllığına kiraladığı 'yı yeniden renklerine bağladı.

Kırmızı beyazlı ekibin Bolu'nun Karacasu Beldesinde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti. Geçtiğimiz sezon 21 kez kırmızı beyazlı formayı terleten Rybalka 1 kez de gol sevinci yaşadı.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serhiy Rybalka, Demir Grup Sivasspor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN