Türkiye'den, Avrupa Şampiyonası'na 5 gollü veda

Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 5-0 yenildi. Finlandiya'nın Vaasa şehrinde Hietalahti Stadı'nda oynanan karşılaşmada 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, farklı bir yenilgi alarak grupta ilk 2'ye girerek yarı finale çıkma şansını yitirdi.

Fransa, karşılaşmanın 2. dakikasında Rafik Guitane, 22 ve 33. dakikalarında ise Amine Gouiri'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Milli takım karşısında 58. dakikada Moussa Diaby ve 90+2. dakikada penaltıdan Mickael Cuisance'yle iki gol daha bulan Fransa, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ilk maçında da İngiltere'ye 3-2 yenilmişti. Fransa, ise ilk puanlarını ay-yıldızlı ekip karşısında elde etti.

Grubun diğer maçında İngiltere ve Ukrayna 1-1 berabere kalarak puanlarını 4'e yükseltti.

Türkiye, gruptaki son maçında 23 Temmuz'da Ukrayna ile karşılaşacak.