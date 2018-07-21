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dokunduğunu altına çeviriyor! 1 yılda 233 milyon Euro

Son olarak Brezilyalı kaleci Allison’u 72.5 milyon Euro’ya Liverpool’a satan İspanyol menajer , ’ya sadece 1 yılda futbolcu satışından 233 milyon Euro kazandırdı.

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Monchi dokunduğunu altına çeviriyor! 1 yılda 233 milyon Euro

Uzun yıllar görev yaptığı La Liga ekibi Sevilla için keşfettiği oyuncular ve yaptığı başarılı satışlarla ünlenen sportif direktör , sadece 1 yılda 'da da fark yaratmayı başardı. 27 Nisan 2017'de Roma'da sportif direktör olarak göreve başlayan Monchi, o tarihten bu yana Alisson, Salah, Nainggolan, Rüdiger, Paredes ve Emerson'un satışından kulübe 233 milyon Euro kazandırdı. Diğer kulüplerle ilişkileri de kuvvetli olan İspanyol yöneticinin pazarlık gücünün yüksek olmasına vurgu yapılıyor. Monchi tarafından Roma'ya 14 milyon Euro'ya transfer edilen milli futbolcumuz 'in adı da şimdiden Tottenham ile anılırken, bonservisi için tam 35 milyon Euro önerildiği de ortaya çıkmıştı.

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Monchi dokunduğunu altına çeviriyor! 1 yılda 233 milyon Euro
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