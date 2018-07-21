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Son dakika: , 'yi renklerine bağladı

Son dakika haberi..., ekiplerinden Persepolis'te forma giyen 30 yaşındaki oyuncu 'yi renklerine bağladı.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 01:45
Son dakika: Trabzonspor, Vahid Amiri'yi renklerine bağladı

, ekiplerinden Persepolis'te forma giyen 30 yaşındaki oyuncu 'yi renklerine bağladı.

Bordo mavili kulüp son olarak İran'ın Persepolis takımında forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yarın saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalayacağını bildirdi. İranlı futbolcunun vize sorunu nedeniyle 24 Temmuz'da tamamlanacak Slovenya kampına gelmeyeceği, çalışmalara 'da başlayacağı öğrenildi

İran ekibi Persepolis'in 2016 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Amiri, geçtiğimiz sezon ligde 26 karşılaşmada forma giyip 2 gol ve 7 asistle oynadı.

Trabzonspor, Amiri için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Son dakika: Trabzonspor, Vahid Amiri'yi renklerine bağladı
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