Trabzon’dan çifte imza: Vahid Amiri, Majid Hosseini

Transferde atağa kalkan bordo-mavililer, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 2 yıllık anlaşma yapıldı. Amiri için bugün 11.00'de kulüpte imza töreni düzenlenecek. Rusya'daki Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nın oynadığı 3 maça da 11'de başlayan Vahid Amiri, geçtiğimiz sezon ligde Persepolis takımıyla 26 maça çıkıp 2 gol atmıştı. İran'ın bir diğer milli oyuncusu Majid Hosseini'nin transferinde de mutlu sona ulaşan Fırtına, 22 yaşındaki genç savunmacıyı imzaya çağırdı. Hosseini de bugün saat 18.00'de önce İstanbul'da olacak, ardından Trabzon'a geçip başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek. Hosseini ile de 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU