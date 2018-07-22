Yasin Öztekin, Bursaspor'la anlaştı

A Spor'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le anlaşmaya vardı.

4 sezondur Galatasaray forması giyen Yasin, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 141 resmi maçta 31 gol atıp 30 da asist yaptı.

Galatasaray'ın 2014'ün Ağustos ayında 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Kayseri Erciyesspor'dan transfer ettiği Yasin, Borussia Dortmund altyapısından yetişti. Deneyimli oyuncu Türkiye kariyerine 2011-12 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlarken buradan Trabzonspor'a transfer oldu.

Yasin, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası kazandı.