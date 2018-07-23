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'da 'yu renklerine bağladı

, geçtiğimiz sezon 'da oynayan 'yu transfer etti. 30 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 23:25
Antalyaspor'da Aly Cissokho'yu renklerine bağladı

takımlarındAntalyalyaspor, geçen sezon 'da forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp asbaşkanı Şefik Öz, yönetim kurulu üyeleri Sezgin Özer, Ömer Özkan ve Ahmet Öztürk katıldı.

30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Törende konuşan Şefik Öz, Cissokho'nun kariyerine artık spor'da devam edeceğini, sakatlık yaşamadan iyi bir sezon geçirmesini dilediklerini söyledi.

Cissokho ise Antalyaspor'a gelmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Antalyaspor'da Aly Cissokho'yu renklerine bağladı
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