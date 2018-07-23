Antalyaspor'da Aly Cissokho'yu renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig takımlarındAntalyalyaspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Aly Cissokho ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp asbaşkanı Şefik Öz, yönetim kurulu üyeleri Sezgin Özer, Ömer Özkan ve Ahmet Öztürk katıldı.

30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Törende konuşan Şefik Öz, Cissokho'nun kariyerine artık Antalyaspor'da devam edeceğini, sakatlık yaşamadan iyi bir sezon geçirmesini dilediklerini söyledi.

Cissokho ise Antalyaspor'a gelmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.