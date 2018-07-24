Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren , günü tek antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı ekipte Mariano ve Eren Derdiyok takımdan ayrı çalıştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 21:46
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasay günü tek çalışma ile tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana bireysel stretching ile başladı. Çalışma, her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla idmana devam etti. Antrenmanın ana bölümünde 2x10 dakika oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapılırken, son bölümde ise core stabilizasyon hareketleri üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-Kırmızılı ekipte Serdar Aziz ve Ahmet Çalık, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken Mariano ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah saat 10.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Sakarya'ya hareket edecek.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN