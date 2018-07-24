Sözleşmeleri feshedilen Nobre ve Burhan Eşer: "Protesto etmedik"

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'da toplanan mavi-beyazlı futbolcular protesto amacı ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı. Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler, protestoyu başlattıklarını düşündükleri kaptanlar Mert Nobre ve Burhan Eşer'in süresiz kadro dışı bırakılmasına ve Mert Nobre'ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer'e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Daha sonra kulüp yönetimi iki futbolcu ile birlikte karşılıklı olarak sözleşmelerini feshetti. Yaşanan bu olaylardan sonra açıklamalarda bulunun kulübün her iki kaptanı Mert Nobre ve Burhan Eşer olayın açıklandığı gibi olmadığını söyledi.

ERZURUMSPOR'DA NOBRE VE BURHAN EŞER İLE YOLLAR AYRILDI

"TAKIM ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARINI ARADIK"

19 Mayıs'ta şampiyonluğu garantiledikleri Play off finalinden sonra Temmuz'un 2'sinde kampta toplandıklarını ve hiçbir şekilde bir ödeme alamadıklarını ve kulübe giderek tekrar anlaşmak istediklerini söyleyen Burhan Eşer, "Kulüp bize maliyetlerimizin yüksek olduğunu söyledi. Bize bu konuda fedakarlık yapıp takımla aynı seviyeye getirmemizi istediler. Hem ben hem Nobre takım kaptanları olarak gerekli indirimde bulunduk. Takım kaptanları olarak kulübümüze, 'Arkadaşlarımızın istekleri var. Bu ödemelerle ilgili nasıl bir plan düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız' diye bilgi almak istedik. Yönetimde bize, 'Federasyondan bir ödeme gelecek. Ne zaman gelirse yani kamp başlamadan ödeme yapacağız' dediler. Kamp başladı ancak hiçbir ödeme yapılmadı. Hatta buna Ümraniye play-off maçının pirimi de dahil. Nobre kampta, Ünsal Kıraç'ı arayıp takımın ödeme beklediğini ve bu ödemenin ne zaman yapılacağını sordu. Kıraç da 2-3 gün içinde bütün alacaklarımızı kapatacaklarını söyledi.

Aradan bir hafta geçti sadece 10 maç başı ödeme yapıldı. Yabancıların da birer maaşı yapıldı. Hocalarımıza, personele hiçbir ödeme yapılmadı. Biz 'diğer alacaklarımız konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz' dediğimizde o zaman bize 'bakarız' dediler ve bir irtibat kopukluğu oldu. Bir daha ulaşamadık. Kampta başka kimse olmadığı için Sportif Direktör Zafer Demir'e konuyu sorduk. Zafer Demir 'Ben konuşuyorum, söylüyorum falan filan' dedi. Ama hiçbir geri dönüş olmadı. Biz Zafer Demir'e, 'İlk etap kampı bitiyor. İkinci etap kampı başlayacak. Bize ikinci etap başına kadar bir şeyler söyleyin. Oyuncu grubu bizimle konuşuyor. Biz takım kaptanları olarak onların haklarını savunmakla yükümlüyüz. Hocalarımıza hiç ödeme yapılmamış' diye ilettik. Ya da olamayacaksa gelin bunu takıma deklare edin. Hiçbir şekilde bir geri dönüş olmadı. Artık Zafer Demir söyledi mi söylemedi mi onu bilmiyoruz" diye konuştu.

"UÇAKLAR RÖTARLI GELDİ, O YÜZDEN İDMANA GEÇ GELENLER OLDU"

İkinci kampın 19 Temmuz'da Erzurum'da başladığını ve ilk antrenmanın da saat 18.30'da olduğunu sözlerine ekleyen Burhan Eşer şunları söyledi:

"Çoğumuz Ankara uçağı ile geldiğimiz için saat 17.40'ta otele giriş yaptık. Dört tane arkadaşımız İstanbul uçağı ile geldiği için rötarlı geldiler. Onların saat 19.00'da giriş yapacaklarını öğrendik. Hocamızın bilgisi dahilinde futbolcular bizi aradılar uçaklarının rötar yaptıklarını söylediler. Onlar saat 19.00'da giriş yapacakları için biz de hocamızla antrenmanı 19.30'a aldık. Oyuncu grubu geldikten sonra hocamızla bir görüşme yaptık. Hocamıza, 'yönetimle görüşebildin mi' diye sorduk. Ödemeler ile ilgili ne diyorlar. Takım arkadaşlarımız da bize soruyordu. Hocamız da akşam yönetimin antrenmana geleceklerini gerekli açıklamaları yapacaklarını söylediler. Biz de tüm takım halinde antrenmana çıktık. Geçen süreçte ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Daha sonradan öğrendik ki taraftarlara gidip takım antrenmana çıkmayarak protesto yaptıklarını söylediler. Biz protesto yapsaydık, Erzurum'a gelmezdik. Geldiysek de antrenmana çıkmazdık. Takım halinde çıktık antrenmana. Tabi o zaman başka söylemler, başka gelişmeler olmuş. Haberimiz yok.

ERZURUMSPOR'UN HAYAT KURTARAN GOLCÜSÜ: LENNART THY

Antrenmanımızı yapıp otele geldikten sonra yönetim kurulunun takım kaptanları olarak bize evrak göndererek savunma istediler. Biz de gereken savunmamızı yaptık. Olay protesto değil. Sadece arkadaşlarımızın uçaklarının rötar yapması ve hocamızın direktifi doğrultusunda 19.30'a alınması ondan dolayı böyle bir gelişme olduğunu belirttik. Ertesi gün kulübe çağrıldık. Savunmamızı yazılı bir şekilde verdik. Kulübümüz, bize karşı sizi kadro dışı bırakıyoruz yazısını gönderdi. Kadro dışı kalan futbolcunun suç işlemesi lazım ki yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılsın. Biz de böyle bir suç işlemediğimizi, kadro dışı bırakılmayı kabul etmediğimizi belirttik. 20 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iki kaptanı olarak gördüğümüz muamele karşısında biz de yönetim kurulu ile konuşup biz karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi fesih etmek istiyoruz dedik.

İkimiz de 15 yıllık futbol kariyerimizde ilk defa kadro dışı bırakıldık. 15 yıldır hiçbir kulüpte hiçbir yerde saygısızlığımız olmamıştır. Hiçbir hoca, kulüp başkanı, yönetici ile bir problemimiz olmamıştır. Parayı hiçbir zaman sorun etmedik. Oynadığımız kulüplerde paralarımızı da bırakıp ayrıldığımız olmuştur. Ama şampiyonluk yaşadıktan sonra takım kaptanı olarak oyuncuların haklarını savunduktan sonra bize karşı yapılan bu muameleyi kabul edecek karakterde insanlar olmadığımızı bu şekilde kadro dışı kararını kabul etmeyeceğimizi kadro dışı kalmaktansa karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi fesih edeceğimizi belirttik. O olaydan sonra çok üzgünüz.

Şimdiye kadar başımıza hiç böyle bir olay gelmedi. Burada kesinlikle ne benim ne Nobre'nin para beklentisi açısından karşılaştığımız bir durum değildir. Biz o kaptanlık bandını takıyorsak bazı şeylerin sözcüsüyüzdür. Biz şampiyon olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız şehre teşrif ettiğinde beraber onu karşılayıp kupayı verdik. Hatta kendisi, 'Ödemelerinizi aldınız mı?' dedi. Biz de 'evet' aldık dedik. Hiçbir zaman kulübümüzü rencide edecek bir duruma getirmedik. Kafamızı dinleyip sağlıklı bir şekilde futbol hayatlarımızı devam ettireceğiz."

NOBRE: "BU TAKIMA ÇOK EMEK VERDİK"

İki yıldır mavi-beyazlı kulüpde olduğunu belirten Mert Nobre ise, "Herkes ne oldu, problem nedir diyordu. Problem para değil. Biraz saygısızlık. Ben iki senedir buradayım. Bu takıma çok emek verdik. Geçen sene lig başladı kimse Erzurumspor'un şampiyon olmasını beklemiyordu. Biz sadece başkandan ödemelerimizi istedik. Bu takım aynı aile gibi. Ben ve Burhan beklemiyorduk kadro dışı bırakılmayı. Bu kulübe çok emek verdim" dedi.