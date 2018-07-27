Başakşehir, Alman devleriyle kapışacak!

Turuncu-lacivertli ekip, 29 Temmuz Pazar günü Avusturya'da başlayacak ikinci yurt dışı kamp döneminde 30 Temmuz Pazartesi Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, 2 Ağustos Perşembe günü de Bayer Leverkusen ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in, Stuttgart mücadelesi Almanya'nın güneyindeki Grassau kasabasında, Bayer Leverkusen karşılaşması ise Avusturya'da Salzburg şehrine bağlı Zell am See'de oynanacak.

Bayer Leverkusen maçından sonra İstanbul'a dönecek Medipol Başakşehir, çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.