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Başakşehir, Alman devleriyle kapışacak!

Spor Toto Süper Lig takımlarından , Alman ekipleri ve ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:54
Başakşehir, Alman devleriyle kapışacak!

Turuncu-lacivertli ekip, 29 Temmuz Pazar günü Avusturya'da başlayacak ikinci yurt dışı kamp döneminde 30 Temmuz Pazartesi Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, 2 Ağustos Perşembe günü de Bayer Leverkusen ile hazırlık maçında karşılaşacak.

'in, mücadelesi Almanya'nın güneyindeki Grassau kasabasında, karşılaşması ise Avusturya'da Salzburg şehrine bağlı Zell am See'de oynanacak.

Bayer Leverkusen maçından sonra İstanbul'a dönecek Medipol Başakşehir, çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.

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Başakşehir, Alman devleriyle kapışacak!
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