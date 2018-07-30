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, maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunan ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek 'da karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 21:19
Galatasaray, AEK maçının hazırlıklarını tamamladı

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bu arada, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü eski milli futbolcu Ümit Davala'nın doğum günü de kutlandı.

Galatasaray-AEK arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Galatasaray, AEK maçının hazırlıklarını tamamladı
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