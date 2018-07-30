Galatasaray, AEK maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bu arada, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü eski milli futbolcu Ümit Davala'nın doğum günü de kutlandı.

Galatasaray-AEK arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.