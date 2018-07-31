Henry Onyekuru'nun menajerinden Valencia'ya flaş cevap

Hazırlık maçlarında 2 gol bulup, bir asiste imza atan Henry Onyekuru
, performansıyla menajeri William D'Avila'yı yanıltmadı. 21 yaşındaki oyuncusu Galatasaray
'la sözleşme imzalarken, "En az 20 gol atacak''
iddiasında bulunan D'Avila, "13 yaşından beri yalnız yaşayan, genç ama bir o kadar tecrübeli biri Henry... Takıma uyum sorunu hiç çekmedi.
Galatasaray, gelişimine en uygun kulüp. Şampiyonluk için yarışacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek seviye atlayacak'' dedi. Henry Onyekuru hakkındaki Valencia
'nın bonservisini almak istediği söylentilerini de SABAH
'a yalanlayan William D'Avila, "Henry'yi Avrupa'da birçok kulüp istedi ama biz Galatasaray'ı tercih ettik. Valencia için de çok geç. Anlaşma artık bozulamaz''
görüşünü paylaştı.