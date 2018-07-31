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'nun menajerinden 'ya flaş cevap

sözleşme imzalarken “en az 20 gol atar” iddiasında bulunan menajeri D’Avila, ’nın teklifi için “Artık geç” dedi.

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Henry Onyekuru'nun menajerinden Valencia'ya flaş cevap
Hazırlık maçlarında 2 gol bulup, bir asiste imza atan , performansıyla menajeri William D'Avila'yı yanıltmadı. 21 yaşındaki oyuncusu 'la sözleşme imzalarken, "En az 20 gol atacak'' iddiasında bulunan D'Avila, "13 yaşından beri yalnız yaşayan, genç ama bir o kadar tecrübeli biri Henry... Takıma uyum sorunu hiç çekmedi. Galatasaray, gelişimine en uygun kulüp. Şampiyonluk için yarışacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek seviye atlayacak'' dedi. Henry Onyekuru hakkındaki 'nın bonservisini almak istediği söylentilerini de SABAH'a yalanlayan William D'Avila, "Henry'yi Avrupa'da birçok kulüp istedi ama biz Galatasaray'ı tercih ettik. Valencia için de çok geç. Anlaşma artık bozulamaz'' görüşünü paylaştı.
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Henry Onyekuru'nun menajerinden Valencia'ya flaş cevap
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