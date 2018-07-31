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: Çok isteyen oldu Trabzon’u seçtim

3+1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki futbolcu , "Avrupa’dan başka teklifler de aldım ancak tercihim burası oldu. Benim için her zaman öncelik takımın başarısı." dedi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Majid Hosseini: Çok isteyen oldu Trabzon’u seçtim

uzun uğraşlar sonunda Esteghlal kulübüyle anlaşarak kadrosuna katmayı başardığı lı futbolcu ile dün 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Düzenlenen törende bordomavili takım için elinden gelenin en iyisini yapacağı sözünü veren 22 yaşındaki stoper, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Takımın başarısı benim için öncelikli. Avrupa'dan başka teklifler de vardı. Ancak ben Trabzonspor'u seçtim. Umuyorum benim için en hayırlısı olur" dedi.

TRANSFERLER KOMŞULARDAN YAPILACAK

Törende konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Trabzonspor bundan sonra imkanlar ölçüsünde yakın çevreden oyuncu katılımını planlıyor. İran, Gürcistan ve Yunanistan'dan. Çünkü sosyal açıdan ve yaşam tarzı olarak uyum sağlamak çok daha mümkün. Tabii bu dışa kapalılık değil. Belki ABD'den de Nijerya'dan da gelecek ama genel politikayı ve anlayışı böyle yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YAT LİMANINDA İMZA ATTI

Hosseini'nin imza töreni 'nin yanında bulunan Trabzonspor Yat Marinası'nda düzenlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin buy-out (satın alma) maddesi kullanılarak değil, Esteghlal Kulübü ile karşılıklı uzlaşılarak yapıldığı bildirildi.

OKAY'IN FORMASINI ALDI

Okay Yokuşlu'dan boşalan 5 numaralı formayı alan Majid Hosseini, Trabzonspor Kulübü ve taraftarına layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Majid Hosseini'yi 'nda görme şansımız oldu, Fransa'dan gelen Zargo Toure ise scout ekibi tarafından defalarca izlendi. Trabzonspor'un stopere çok gereksinimi olduğu ortadaydı, bunu maçında da gördük. Savunmanın göbeğindeki oyuncuların uyumu çok önemlidir. Bu yüzden sezon öncesi kampına gelseler daha iyiydi. Şu an için transferler kapalı kutu.

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Majid Hosseini: Çok isteyen oldu Trabzon’u seçtim
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