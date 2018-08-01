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, 'yi kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekibi , Spor Toto Süper Lig ekibi 'dan 'yi 1 yıllığına kiraladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 18:16
Eskişehirspor, Erdon Daci'yi kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , 'dan futbolcu 'yi 1 yıllığına kiraladı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Halil Ünal ve divan kurulu başkanı Aydın Begiter ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Makedon futbolcu Erdon Daci, kendisini Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.

Atiker Konyaspor'a Makedonya'nın Vardar Skopje Jugend takımından transfer edilen 20 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Eskişehirspor forması giyecek.

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Eskişehirspor, Erdon Daci'yi kiraladı
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