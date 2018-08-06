Beşiktaş ve Başakşehir'in play off turundaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri belli oldu. TSİ 14.30'da başlayan UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi halinde Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Medipol Başakşehir ise Burnley'i elerse Olympiacos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) eşleşmesinde tur atlayan takımla mücadele edecek.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak. Temsilcilerimiz ilk maçları deplasmanda, rövanşları ise kendi sahalarında oynayacak.

Eşleşmeler şöyle:

Olimpija Ljubljana/HJK galibi - Kızılyıldız/Spartak Trnava galibi

Hapoel Beer-Sheva/APOEL galibi - Astana/Dinamo Zagreb galibi

Cork City/Rosenborg galibi - Salzburg/Shkendija galibi

Legia Varşova/Dudelange galibi - Alashkert/CFR Cluj galibi

Spartaks Jurmala/Suduva galibi - Celtic/AEK galibi

Sheriff/Valur galibi - Qarabag/BATE galibi

Malmö/Vidi galibi - TNS/Midtjylland galibi

Torpedo Kutaisi/Kukes galibi - Ludogorets/Zrinjski galibi

Sigma /Kairat galibi - Sevilla/Zalgiris galibi

Sarpsborg/Rijeka galibi - Pyunik/M. Tel-Aviv galibi

Jagiellonia/Gent galibi - Mariupol/Bordeaux galibi

Nordsjaelland/Partizan galibi - Beşiktaş - LASK Linz galibi

Slovan Bratislava/Rapid Wien galibi - Hajduk Split/FCSB galibi

Apollon/Dinamo Brest galibi - Vitesse/Basel galibi

Rangers/Maribor galibi - Ufa/Progres galibi

H. Haifa/Atalanta galibi - CSKA-Sofia/København galibi

Dinamo Minsk/Zenit galibi - Hibernian/Molde galibi

Trencin/Feyenoord galibi - Sturm/AEK Larnaca galibi

Genk/Lech galibi - Spartak Subotica/Brøndby galibi

Olympiacos/Luzern galibi - Medipol Başakşehir/Burnley galibi

Zorya/Braga galibi - Leipzig/U. Craiova galibi