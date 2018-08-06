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Son dakika: , 'yı elerse rakibi belli oldu

, 'yı elemesi halinde - eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 13:48
Son dakika: Fenerbahçe, Benfica'yı elerse rakibi belli oldu
'nin turu geçmesi halinde play-off turu rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz ekibi ile eşleşen Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda -Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Buna göre Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Portekiz ekibi Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Liglerinde şampiyon olan takımların eşleşmesi:

Kızılyıldız (Sırbistan ) - Spartak Trnava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Shkndija (Makedonya)

Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus) / PSV (Hollanda)

Young Boys (İsviçre) / Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Malmö (İsveç) - Vidi (Macariatan) / Celtic (İskoçya) - AEK (Yunanistan)

Lig yolu (Liglerinde şampiyon olamayan takımların kura çekimi):

Benfica - Fenerbahçe / PAOK -

Standard Lige (Belçika) - Ajax (Hollanda) / Slavia Prag (Çekya) - Dynamo Kyiv (Ukrayna)

Play-Off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş maçları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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Son dakika: Fenerbahçe, Benfica'yı elerse rakibi belli oldu
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