Son dakika: Fenerbahçe, Benfica'yı elerse rakibi belli oldu

Fenerbahçe
'nin turu geçmesi halinde play-off turu rakibi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz ekibi Benfica
ile eşleşen Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK
-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Buna göre Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Portekiz ekibi Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Liglerinde şampiyon olan takımların eşleşmesi:
Kızılyıldız (Sırbistan ) - Spartak Trnava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Shkndija (Makedonya)
Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus) / PSV (Hollanda)
Young Boys (İsviçre) / Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Malmö (İsveç) - Vidi (Macariatan) / Celtic (İskoçya) - AEK (Yunanistan)
Lig yolu (Liglerinde şampiyon olamayan takımların kura çekimi):
Benfica - Fenerbahçe / PAOK - Spartak Moskova
Standard Lige (Belçika) - Ajax (Hollanda) / Slavia Prag (Çekya) - Dynamo Kyiv (Ukrayna)
Play-Off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş maçları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.