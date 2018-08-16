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, transferinde sona geldi

Spor Toto Süper Lig ekibi , Portekiz ekibi 'da forma giyen Fildişi Sahilli forvet ile anlaşmaya vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 22:06
Bursaspor, Seydou Doumbia transferinde sona geldi

, forması giyen transferinde sona geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki golcü oyuncu Doumbia transferinde mutlu sona çok yakın. Bursasporlu idarecilerden alınan bilgiye göre, gün içerisinde Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin yarın netlik kazacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlılar, deneyimli oyuncuya yıllık 1,5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

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Bursaspor, Seydou Doumbia transferinde sona geldi
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