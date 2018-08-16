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, 'ın değerini belirledi

ile oynanan iki maçta da taraftarları mest eden için ’nın önemli kulüpleri ’nin kapısına dayandı. 8 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Fenerbahçe, genç oyuncunun değerini belirledi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın değerini belirledi

, Şampiyonlar Ligi'nde 'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia 'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı. Eljif, genç yaşına rağmen oynadığı oyunla alkış alırken, kulüplerinin de radarına girdi. 18 yaşındaki Makedon futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe 8 milyon Euro'ya kadar ulaşan tekliflerin geldiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin, Eljif konusundaki tavrı net... Fenerbahçeli kurmaylar, Eljif'i sezon sonuna kadar kesin olarak takımda tutacak. Yöneticiler gelen tekliflere ise, "8 milyon Euro'ya Eljif'i vermemiz imkansız. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi var. İsteyen kulüpler bu seçeneği değerlendirebilir" yanıtını veriyor.

GEÇEN YIL OYNATILAMADI ÇÜNKÜ SAKATTI

Eljıf Elmas geçtiğimiz sezon 'ın ısrarıyla büyük uğraşlar sonucu kadroya katılmıştı. Bu transfer için 240 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, statü gereği geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oyuncudan yararlanamadı. Eljif, ikinci devre ise belkemiğinde stres kırığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eljif, bu sezonki performansıyla formayı bırakmayacağının sinyallerini de vermiş oldu.

İKİ TAKIM HASRETİ 11 SEZONA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece 'la temsil edilecek 'de, Avrupa'nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasreti 11 sezona çıktı. En son 2007- 2008 sezonunda iki takımla "Kupa 1"de temsil edilen Türkiye, bu başarıyı 21 sezonda sadece 5 kez yakalayabildi.

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Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın değerini belirledi
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