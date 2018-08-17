Fenerbahçe'nin istediği Michael Frey, Zürih'te kalıyor

İsviçre Süper Ligi takımlarından Zürih, Michael Frey'in transferi için görüştükleri Fenerbahçe'nin belirlenen sürede yanıt vermediğini, 24 yaşındaki santrforun bu nedenle takımda kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Frey kesinlikle takımda kalacak. Fenerbahçe ile Frey konusunda görüşmeler yapıldı. Fakat Fenerbahçe belirlediğimiz sürede kararını bildirmedi. Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa zaman kaldığı için görüşmelere devam etmemiz mümkün görünmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Frey, geçen yaz transfer olduğu Zürih'te 36 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı.