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, Love inde son aşamaya geldi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon sonunda Çin'e dönen golcü Demba Ba'nın boşluğunu aylardır dolduramayan , listesindeki isimlerden 'ın ini bitirmeye çok yakın.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 14:00
Göztepe, Love transferinde son aşamaya geldi

, 34 yaşındaki Brezilyalı forvet 'ı kiralamak için 'la pazarlıkta son aşamaya geldi. gerçekleşirse kariyerinin en parlak dönemini CSKA Moskova'da geçiren, 14 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen Love'ın 2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Göztepe, yarısını da Beşiktaş karşılayacak.

Süper Lig'de 2016-17 sezonunda Alanyaspor formasıyla attığı 23 golle gol kralı olan Love, geçen sezon devre arasında 3 milyon Euro bonservisle 2.5 yıllığına Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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VAGNER LOVE OLMAZSA YENİ ROTA EREN DERDİYOK

Vagner Love transferinin ekibinin cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç sonrası sonuçlanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ilk tercihi olan Love'ı alamazsa listesindeki Galatasaray'ın 30 yaşındaki golcüsü 'u kadrosuna katmaya çalışacak.

Ligde sezonun ilk 2 haftasını puansız geçen Göztepe'de yeni transferlerden Celso Borges, cumartesi günü Fenerbahçe maçında ilk kez taraftarın önüne çıkacak. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak 90 dakikanın VIP 324, numaralı 216, maraton 109, kale arkası 22, misafir tribün 28.5 TL'den dün satışa çıkan biletleri kısa süre içinde tükendi. Yeni Malatyaspor maçını maraton tribünden izleyen taraftarlar, bloke cezası nedeniyle stada giremeyecek.

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Göztepe, Love transferinde son aşamaya geldi
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