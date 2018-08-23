Rest çekti Fenerbahçeli oldu

SABAH
'ın 17 Ağustos'ta "Frey sürprizi" başlığıyla İsviçre ekibinin Sportif Direktörü Bickel'in ağzından verdiği "Michael Frey için Fenerbahçe ile anlaştık"
sözleri bugün resmiyet kazanıyor. İsviçre ekibi Bickel'in bu açıklamasından sonra sarı-lacivertlilerin zamanında karar vermemesi nedeniyle transfer
den vazgeçtiklerini duyurmuş, sonrasında devreye 24 yaşındaki golcü girmişti. Kulübe rest çekip, idmanlara çıkmayan ve kadro dışı bırakılan Frey amacına ulaştı. Golcü futbolcu bugün 14.00'te İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolü sonrası 4 yıllık imza atacak. BONSERVİSİ İÇİN 1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Giuliano'yu Suudi Arabistan
'a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle yollayan Fenerbahçe
, Slimani'den sonra forveti 24 yaşındaki İsviçreli Frey'le desteklerken bu transferin ana sebeplerinden birinin Phillip Cocu olduğu öğrenildi.
Uzun sakatlık dönemi sonrası Soldado'nun performansından memnun olmayan Hollandalı teknik adamın, Sportif Direktör Comolli'ye "Tek santrfor transferi yetmez en az iki golcü almalıyız"
sözleri sonrası harekete geçildi. Frey'in Fenerbahçe'ye bonservisiyle katılacağı, ödenecek ücretin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Bu arada kulüp, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin Josef'i istediği ve Brezilyalı'yı satacakları haberlerini yalanladı.
1994 19.07 DOĞUŞTAN FENERLİ
Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'yi simgeleyen 19 Temmuz yani 19.07 doğumlu olan Michael Frey
için sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan "Doğuştan Fenerbahçeli" yorumları yaptı. BİR BAKIŞTA FREY
2 sezonda 3 maç kaçırdı
2014'te ?Young Boys
'dan Lille'e 3 milyon Euro'ya transfer oldu. İstenileni veremeyince 2 sezon sonra Young Boys'a 500 bin Euro bonservisle geri döndü. Geçtiğimiz sezon Young Boys'dan Zürih'e 400 bin Euro'ya transfer oldu. 39 maçta 16 gol attı, 6 asist yaptı. Son iki sezonda sakatlıklar yüzünden sadece 3 maç kaçırdı. Kariyerinin en ciddi sakatlığını ayak bileğini kırarak 2014-15 sezonunda yaşadı ve 36 maç kaçırdı.