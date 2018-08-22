Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

'nin sır adamı, kara kutusu olarak bilinen eski İdari Menajer Hasan Çetinkaya bu sezon öncesi görevden ayrıldıktan sonra ilk defa konuştu.

Giriş Tarihi: 22.08.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 10:26
  • 1
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

Hasan Çetinkaya, dile kolay tam 10 yıl Kulübü'nde en kritik noktada görev yaptı. Menajer olarak, hem yönetimlerin, hem teknik direktörlerin en yakınında bulundu. Menajerlik kariyerinde kimseye röportaj vermedi, sırları hep içinde tuttu. Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar'a konuşan Hasan Çetinkaya, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

AZİZ YILDIRIM İLE ÇALIŞMAK...

"18 yaşımdan beri sürekli çalıştığım bir sektördeyim. 37 yaşındayım. Yeni projelere ve çalışmaların için de olacağım. sihirbazlığı diye bir şey yok. Kurumsal kimlik var. Bu bir ekip çalışması. Tüm transferlerde ekibin bir parçası oldum. İletişim ve ikna etme kabiliyetimi tabi ki kullandım ama her zaman arka planda durdum. ile çalışmak güzel ve keyifliydi. Farklı bir insandı. Beni çok sevip, çok güvenirdi. Zorluklar da yaşadım. 'yi çok seven bir insan. Güzel zaman geçirdik."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

TEMİZLİK GÖREVLİLERİNDEN BİLE ÇEKİNİYORDUK

"Herkese nasip olmayan bir görev üstlendim. Bu şerefli kulüpte 10 sene görev alıp tarihine geçtim. Tek hissettiğim huzur. 3 Temmuz en buhranlı dönemdi. Sabah 06.00'da uyanmıştım. Sabah 07.00'de başkan ile buluşup Sapanca'ya gidecektik. Polisler Emenike'yi almaya geldiler. '15 dakika geç çıktı' dediler. Her şeyin takip edildiğini anladık. Emenike'yi alıp gittiler. Ben, , , ve Ömer Temelli dışında çok fazla insan yoktu. Kampa gittik. Müthiş bir bombardıman vardı. Yanımızdaki temizlikçilerden bile çekiniyorduk. Benim bile adım geçiyordu. Panik bir vaziyette olayları kavramaya çalışıyorduk."

  • 4
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

FRANSA'DAN GELEN TELEFON NIANG'I ŞAŞKINA UĞRATTI

"Niang geldi dert yandı: 'Fransa'dan tüm akrabalarım, arkadaşlarım arıyor. (Sen şike yapan bir takımda oynamışsın) diyorlar. Anlamadım. Şike olması için rakip savunmacıların bana kolaylık sağlaması gerekiyordu. Bizim kazanmamız için kolaylık sağlamalılardı. Ben hiçbir maçta böyle bir şey yaşamadım.' Oyuncuları hedefe kitlemek, birliktelik sağlamak adına konuştuk. 'Ne şikesi? Her maçımız zor geçti' diye konuşmalar yapıyorduk. Benim ailem her maç öncesi Hz. Yuşa'nın türbesine gidiyordu. Dualar edilip, kurbanlar kesiliyordu. Bu kadar zorlanmıştık o sezon."

  • 5
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

TRABZONSPOR GİDİNCE BÜYÜK SARSINTI GEÇİRDİK

"Ardından camia bir araya geldi. Tarihi bir direniş gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kaderini değiştiren olaylardan biriydi. Bu kanlı terör örgütü en büyük atılımı o dönem yapmıştı. 'Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final oynarız' diyorduk. Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edildiğimizi söylediler. Daha da büyük çöküntü oldu. Bir anda tüm motivasyon gitti. 26 Ağustos'ta bir toplantı yapıldı. Bir konuşma yapıldı ve ekonomik olarak çok zor durumda olduğumuz, gitmek isteyen futbolculara kolaylık sağlanacağı kibarca anlatıldı. Gemi batıyordu. 3 gün sonra bitiyordu."

  • 6
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

SANTOS, ARSENAL'A NASIL GİTTİ?

"Bazı oyuncularımızın maliyetlerinden kurtulalım dedik. Kiralık vermeyi düşündüğümüz Santos yanımıza geldi. 'Bonservisim ne olur' dedi. Ben de ona 'Seni kim istiyor? Söyle ona göre konuşalım' dedim. Söylemek istemedi. O zaman '7 milyon Euro istiyoruz' dedim. 'Olur mu bana en fazla 1 milyon Euro veriyorlar' dedi. O anda büyük bir kulüp olduğunu hissettim. Manchester United, Arsenal'ı 8-2 yenmişti. Arsenal olduğunu tahmin ettim. Sonunda Santos da söylemek zorunda kaldı."

  • 7
  • 15
'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!
Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

"BEYEFENDİYİ TANIYOR MUSUN?"

"Santos'a dedim ki 'Onlar arasın. Sen çık aradan.' Arsenal'ın CEO'su aradı. 'Futbolcu bize 1 milyona gelebileceğini söyledi' dedi. 2 gün pazarlık ettik ve 7 milyon Euro'yu kabul ettirdik. Tek ödemede aldık. Aradan zaman geçti. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi elemesi rövanşına gittik döneminde. Arsenal CEO'su yanında oturan yöneticisine, 'Karşında oturan beyefendiyi tanıyor musun' diye beni gösterdi. Bu adam 1.5 milyona alacağımız oyuncuyu bize 7'ye sattı' dedi."

BİZE ULAŞIN