Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

AZİZ YILDIRIM İLE ÇALIŞMAK...

"18 yaşımdan beri sürekli çalıştığım bir sektördeyim. 37 yaşındayım. Yeni projelere ve çalışmaların için de olacağım. Transfer sihirbazlığı diye bir şey yok. Kurumsal kimlik var. Bu bir ekip çalışması. Tüm transferlerde ekibin bir parçası oldum. İletişim ve ikna etme kabiliyetimi tabi ki kullandım ama her zaman arka planda durdum. Aziz Yıldırım ile çalışmak güzel ve keyifliydi. Farklı bir insandı. Beni çok sevip, çok güvenirdi. Zorluklar da yaşadım. Fenerbahçe'yi çok seven bir insan. Güzel zaman geçirdik."