Fenerbahçe'nin 'kara kutusu' Hasan Çetinkaya ilk defa konuştu!

FRANSA'DAN GELEN TELEFON NIANG'I ŞAŞKINA UĞRATTI
"Niang geldi dert yandı: 'Fransa'dan tüm akrabalarım, arkadaşlarım arıyor. (Sen şike yapan bir takımda oynamışsın) diyorlar. Anlamadım. Şike olması için rakip savunmacıların bana kolaylık sağlaması gerekiyordu. Bizim kazanmamız için kolaylık sağlamalılardı. Ben hiçbir maçta böyle bir şey yaşamadım.' Oyuncuları hedefe kitlemek, birliktelik sağlamak adına konuştuk. 'Ne şikesi? Her maçımız zor geçti' diye konuşmalar yapıyorduk. Benim ailem her maç öncesi Hz. Yuşa'nın türbesine gidiyordu. Dualar edilip, kurbanlar kesiliyordu. Bu kadar zorlanmıştık o sezon."