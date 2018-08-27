Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Erman Toroğlu'ndan Halis Özkahya'ya çok sert eleştiri

'ndan 'ya çok sert eleştiri

SABAH Spor yazarlarından ve eski FIFA hakemi , ile arasında oynanan ve Antalyaspor'un 3-2 kazandığı maçı, hakem 'nın kararlarını değerlendirdi. Toroğlu maçın hakemi Özkahya'yı sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 09:51
Erman Toroğlu'ndan Halis Özkahya'ya çok sert eleştiri

SABAH Spor yazarlarından ve eski FIFA hakemi , ile arasında oynanan ve Antalyaspor'un 3-2 kazandığı maçı, hakem 'nın kararlarını değerlendirdi. Toroğlu maçın hakemi Özkahya'yı sert bir dille eleştirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu'ndan Halis Özkahya'ya çok sert eleştiri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN