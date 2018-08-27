Erman Toroğlu'ndan Halis Özkahya'ya çok sert eleştiri

SABAH Spor yazarlarından ve eski FIFA hakemi Erman Toroğlu, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve Antalyaspor'un 3-2 kazandığı maçı, hakem Halis Özkahya'nın kararlarını değerlendirdi. Toroğlu maçın hakemi Özkahya'yı sert bir dille eleştirdi.