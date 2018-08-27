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Oğuzhan ıslıklandı

Siyah-beyazlı takımda sezona kötü bir başlangıç yapan yıldız futbolcu öne geçtikten sonra tribünlerden büyük tepki gördü

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Oğuzhan ıslıklandı
Teknik Direktörü 'in ikinci Linz maçında 46 , Erzurumspor karşılaşmasında ise 37. dakikada oyundan aldığı , taraftarın hedefindeydi… Mücadelenin başında iki net pozisyondan yararlanamayan yıldız futbolcu, Beşiktaş geriye düştükten sonra top her ayağına gelişinde tribünler tarafından ıslıklandı. Oğuzhan'ın taraftarların tepkisi nedeniyle moralinin bozulduğu dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli oyuncunun, ilk yarının sonlarında önünü boşaltıp şutunu çekerken, meşin yuvarlağı kale yerine tribünlere göndermesinde moral bozukluğunun etkisi büyüktü.

Tolgay Arslan direkt içeriye
Beşiktaş iki farklı geriye düştükten sonra Şenol Güneş, taktik değişikliğine gitti ve 36. dakikada 'ı oyundan alarak, yerine 'ü sahaya sürdü. Erkenden kenara çekilmesine sinirlenen Tolgay, yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasına gitti.
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Oğuzhan ıslıklandı
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