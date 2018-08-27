Oğuzhan ıslıklandı

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in ikinci Linz maçında 46 , Erzurumspor karşılaşmasında ise 37. dakikada oyundan aldığı Oğuzhan Özyakup
, taraftarın hedefindeydi… Mücadelenin başında iki net pozisyondan yararlanamayan yıldız futbolcu, Beşiktaş 3-1
geriye düştükten sonra top her ayağına gelişinde tribünler tarafından ıslıklandı. Oğuzhan'ın taraftarların tepkisi nedeniyle moralinin bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.
Tecrübeli oyuncunun, ilk yarının sonlarında önünü boşaltıp şutunu çekerken, meşin yuvarlağı kale yerine tribünlere göndermesinde moral bozukluğunun etkisi büyüktü. Tolgay Arslan direkt içeriye
Beşiktaş iki farklı geriye düştükten sonra Şenol Güneş, taktik değişikliğine gitti ve 36. dakikada Tolgay Arslan
'ı oyundan alarak, yerine Gökhan Gönül
'ü sahaya sürdü. Erkenden kenara çekilmesine sinirlenen Tolgay, yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasına gitti.