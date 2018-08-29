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, Barrada ile anlaştı

, 29 yaşındaki Faslı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 10:24
Antalyaspor, Barrada ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirAntalyalyaspor, 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta görev yapan Faslı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkanı Cihan Bulut, sosyal paylaşım sitesinden Barrada transferini, 'sporumuz için hayırlı olsun' paylaşımıyla duyururken, kulübün resmi internet sitesi üzerinden de açıklama yapıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoşgeldin Abdelaziz Barrada. Antalyasporumuz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmıştır."

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Cissokho ile Serdar Özkan'a lisans çıkaramayan Antalyaspor yönetiminin vergi borçlarını ödediği iki futbolcu ile Barrada'nın lisans işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

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Antalyaspor, Barrada ile anlaştı
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