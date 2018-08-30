Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyaspor'da yeniden Ali Şafak Öztürk dönemi

'da yeniden dönemi

Başkanı , başkanlığı yarın düzenlenecek törenle 'e devredeceğini açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 14:51
Antalyaspor'da yeniden Ali Şafak Öztürk dönemi
Antalyalyaspor'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan başkan , yarın Atilla Konuk Tesisleri'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı. Bulut, 'da başkanlık görevine, kendisinden önceki başkan 'ün geleceğini belirtti.
Bulut, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Onur ve gururla devir aldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını yarın saat 10.30'da yapacak olduğum basın toplantısı ile Sn. Ali Şafak Öztürk'e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'da yeniden Ali Şafak Öztürk dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN