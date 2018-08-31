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'da dönemi

ekiplerinden 'da yeniden başkan oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 20:30
Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk dönemi

Öztürk, Kulüp Başkanı Cihan Bulut'un istifasının ardından yönetim kurulu toplantısına girdi. Öztürk, yönetim kurulu toplantısında üyeler tarafından kulüp başkanlığına seçildi.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün gün transfer engelini kaldırmak, yeni transferler yapabilmek için emek verdik ve başarılı sonuca ulaştık. Basın toplantımızı yarın yapıyoruz. Bugün itibarıyla başkanlık dönemim tekrar başlamış oldu. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Öztürk, takımın antrenmanına gelerek, futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Öztürk, daha sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk dönemi
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