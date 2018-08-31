Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Gremio'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Jailson, İstanbul'a geldi. Saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen 22 yaşındaki futbolcuyu az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Jailson daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı. 22 yaşındaki oyuncunun, geçeceği sağlık kontrollerini ardından kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu sezon Gremio ile 22 resmi maça çıkan ve 2 gol atan Jailson, takımının Libertadores Kupası'nda çeyrek final oynamasında önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır." ifadelerini kullanarak transferi resmen duyurmuştu .