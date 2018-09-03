Antalya, Rize’yi uzatmada devirdi

SÜPER Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki yenilmezlik serisine son vererek büyük sükse yapAntalyalyaspor, Ç.Rizespor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bahadır Öztürk'ün ceza sahası içinde Aminu Umar'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltı atışını kullanan Saadane, topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturup Rize'yi öne geçirdi: 0-1. Antalya, Doukara kırmızı görünce son 25 dakika 10 kişi mücadele etti. Yeni transfer Mevlüt 90+2'de Antalyaspor'a beraberliği getirdi, Uzatmalarda Rize'de Koray kırmızı görürken Antalya penaltı kazandı. Hakan Özmert vuruşu kullandı ve 90+6'da 3 puanı takımına getirdi: 2-1.

BUGÜN NELER OLDU