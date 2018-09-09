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Dünya ’u konuştu

de verdikleri destek için lu severlere teşekkür etti

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Dünya Trabzon’u konuştu

Dünyada yirminin üzerinde televizyon kanalında yayınlanan Türkiye-Rusya maçı sonrası da dan çok tribünleri konuşuldu. Taraftarların yaptığı koreografi ve şovlar, yüzbinlerce takipçisi olan uluslararası sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşıldı. Öte yandan (), A Milli Futbol Takımımıza verdikleri destek nedeniyle Trabzonlu futbolseverler için teşekkür mesajı yayımladı.

ESKİ GÜNLERİ ANDILAR

'ta birlikte forma giyen , ve , birlikte objektiflere poz verdi. Üçlü, bol bol sohbet edip eski günleri yad etti

İSVEÇ MAÇINA POŞETLI HAKEM: GİL MANZANO

MILLI Takım'ın Uluslar Ligi'nde ile deplasmanda oynayacağı maça İspanyol hakem Jesus Gil Manzano atandı. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevdo Rodriguez ve Juan Yuste yapacak. Manzano, 26 Şubat 2017 tarihinde yönettiği -Villarreal maçı sonrası elindeki Real Madrid poşeti ile basın mensuplarının karşısına çıkmıştı. Karşılaşmayı Madrid devi tartışmalı penaltıyla 3-2 kazanmıştı.

MİLLİLER İSVEÇ'TE

İsveç maçı için dün Stockholm'e giden A 'a gurbetçilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlılarla bol bol fotoğraf çektiren taraftarlar, bol bol imza aldı.

İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
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