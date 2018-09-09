Dünya Trabzon’u konuştu

Dünyada yirminin üzerinde televizyon kanalında yayınlanan Türkiye-Rusya maçı sonrası sosyal medyada futboldan çok Trabzon tribünleri konuşuldu. Taraftarların yaptığı koreografi ve şovlar, yüzbinlerce takipçisi olan uluslararası sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşıldı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımımıza verdikleri destek nedeniyle Trabzonlu futbolseverler için teşekkür mesajı yayımladı.

ESKİ GÜNLERİ ANDILAR

Beşiktaş'ta birlikte forma giyen Cenk Tosun, Jose Sosa ve Oğuzhan Özyakup, birlikte objektiflere poz verdi. Üçlü, bol bol sohbet edip eski günleri yad etti

İSVEÇ MAÇINA POŞETLI HAKEM: GİL MANZANO

MILLI Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile deplasmanda oynayacağı maça İspanyol hakem Jesus Gil Manzano atandı. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevdo Rodriguez ve Juan Yuste yapacak. Manzano, 26 Şubat 2017 tarihinde yönettiği Real Madrid-Villarreal maçı sonrası elindeki Real Madrid poşeti ile basın mensuplarının karşısına çıkmıştı. Karşılaşmayı Madrid devi tartışmalı penaltıyla 3-2 kazanmıştı.



MİLLİLER İSVEÇ'TE

İsveç maçı için dün Stockholm'e giden A Milli Takımımız'a gurbetçilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlılarla bol bol fotoğraf çektiren taraftarlar, bol bol imza aldı.