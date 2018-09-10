Fenerbahçe'ye eylül kasırgası

Sezona istediği gibi başlayamayan, Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, ligde de son 4 maçın 3'ünü kaybeden Fenerbahçe'yi zor bir fikstür bekliyor. Eylül ayına 3-2'lik Kayseri yenilgisiyle start veren Kanarya, milli aradan sonra bu aya 4 maç sığdıracak. Biri Avrupa Ligi, 3'ü Süper Lig'de oynanacak bu karşılaşmalardan 3'ü dış sahada olacak, F.Bahçe sadece Beşiktaş derbisinde taraftarının önünde olacak.

5548 KM. YOL YAPACAK

Sarı-lacivertli takım bu zorlu deplasman sürecinde tam 5 bin 548 kilometre yol kat edecek. İstanbul, Konya arası 462 kilometre. Bu deplasmana geliş gidiş 924 kilometre demek. İstanbul-Zagreb yolculuğu 2 bin 686, İstanbul-Rize seferi ise 1938 kilometrelik yol yapması anlamına geliyor.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Aslında takım değil, Phillip Cocu ciddi bir testten geçecek. İki deplasmanı (Malatya, Göztepe) kaybettikten sonra kendi sahasında Kayserispor'a 19 pozisyon verdi. Çok ciddi bir taktik ve oyuncu tercihi hatası vardı. Her şeyden öte rakibi önemsememiş ya da analiz etmemişti. Geçen senenin oyun karakteri deplasmanda büyük avantaj sağladı. Şimdi aynı reaksiyonun gösterilmesi çok mümkün değil. Çünkü kadro da görev anlayışı da değişti. Fenerbahçe bu maçları kazanma hırsıyla oynayacak. Rakipler de bunu değerlendirmeye çalışacaktır. O nedenle Cocu'nun orta sahası veya takımı geri koşturabilmesi, zoru kolay hale de getirebilir.