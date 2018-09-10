"Phillip Cocu başarılı olur ama sabredin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile ilgili Hollanda'dan yayın yapan internet sitesi Elfvoetbal'da Wesley de Bree imzalı bir inceleme yazısı çıktı. De Bree'nin, Hollandalı hocanın neden başarılı olacağına dair yaptığı savunma şöyle: Cocu, PSV'deki ilk 8 maçta istenen sonuçları alamamıştı. O zaman birçok yeni oyuncusu vardı. Şimdi de özellikle Brezilyalı yıldızları gitti ve elinde yepyeni bir grup var.

BAŞARI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Cocu'nun PSV'deki ilk sezonu, başarılı geçecek sezonların ön izlemesiydi. Ardındaki 3 sezon boyunca PSV'yi şampiyon yaptı. Cocu'nun Fenerbahçe'deki sezonuyla ilgili akıllardaki durum, bu sezon her şeyi organize etmesi ve kulübü başarılı dönemlere hazırlaması. Ona zaman verirseniz başarılı olacağını görürsünüz. Fenerbahçe, sadece Eindhoven'a sorsun yeter!"

PES ETTİ VE BIRAKTI!

F.BAHÇE'NIN eski kaptanı Alex'in yaptığı bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı yıldız, Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını belirtip, "… Ne zaman saha içinde görev gelse bekleneni her zaman yapıyordu. Futbolu bıraktığının haberini bana verdiğinde çok duygulandım" dedi. Durumu kendisine sorduğumuz Semih ise, "Alex yanlış anlamış. Şu an gündemde olan ek transfer süresi kabul olur kulüp bulursam ya da Ocak ayında teklif gelirse devam edeceğim. Olmazsa bırakırım" diye konuştu. Nöbetçi golcüye o kadar çok vedası için teşekkür mesajı geldi ki sonunda o da 'Bıraktım' açıklaması yaptı ve üzerinde emeği olanlara teşekkür etti.