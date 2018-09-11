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'dan yorumu

, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 2. maçta İsveç'i 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 mağlup ederken A Milli Takım'da teknik direktör maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 00:36 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 02:04
Mircea Lucescu'dan Emre Akbaba yorumu

teknik direktörü , UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında İsveç'i 3-2 mağlup etikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç bir ekip kurduklarını belirten Lucescu, "Bu oyuncuların birbirleriyle iyi anlaşması çok önemli. 1 yıldır bunun için çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim: Biz, iyi bir oyuncu grubu yarattık." dedi ve şöyle devam etti, "Biz bu maçı kaybedebilirdik ama gerçekten iyi oynadık. 62'ye 38 gibi bir topla oynama yüzdesine sahiptik. Oyunu biz domine etmek istiyorduk. Sonuç önemli, sonuç aldık. Devamının gelmesi lazım, yoksa bu sonucun anlamı kalmaz."

Bir gazetecinin kendisine 'nın oyuna geç girdiği yönünde eleştirilerin bulunduğunu hatırlatması üzerine Lucescu şu yanıtı verdi, "Ne zaman oynamaları gerektiğini kimse benden iyi bilemez. Diğerleri gibi düşünseydim, Trabzon'a 4-0 yenildikleri maça bakıp, hiç almazdım. Bunu konuşmaya gerek yok. Sonuçta Emre çok güzel goller attı. Bunu da takım arkadaşları sayesinde gerçekleştirdi."

İsveç - Türkiye maçından kareler

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Mircea Lucescu'dan Emre Akbaba yorumu
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