İsveç - Türkiye maçından kareler

10 yılı aşkın bir süre önce 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu maçında Çek Cumhuriyeti ile karş�� karşıya gelen Türkiye, 34. dakikada Jan Koller ve 62. dakikada Jaroslav Prasil'in golüne engel olamamış ve 2-1 geri düşmüştü. Geri dönüşün fitilini 75. dakikada Arda Turan ateşlemişti.