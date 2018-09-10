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- maçından kareler

, 'nde çıktığı ikinci maçta 'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve puanını 3'e yükseltti.

Giriş Tarihi: 10.09.2018 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 00:07
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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

, B Ligi 2. Grup'ta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

, 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Victor Larsson'un attığı gollerle 2-0 ön geçti.

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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak karşılaşmaya damga vuran isim 62. dakikada oyuna giren Emre Akbaba oldu.

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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

Emre Akbaba 88 ve 90 2.'de attığı gollerle 'ye galibiyeti getiren isim oldu. Bu geri dönüş izleyenlerin aklına 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı getirdi.

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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

10 yılı aşkın bir süre önce 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu maçında Çek Cumhuriyeti ile karş�� karşıya gelen , 34. dakikada Jan Koller ve 62. dakikada Jaroslav Prasil'in golüne engel olamamış ve 2-1 geri düşmüştü. Geri dönüşün fitilini 75. dakikada Arda Turan ateşlemişti.

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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

, Çek Cumhuriyeti karşısında Nihat Kahveci'nin 87. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-2'lik galibiyeti alarak gruptan 2. olarak çıkmayı başarmıştı.

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- maçından kareler
İsveç - Türkiye maçından kareler

İşte - maçından objektiflere yansıyan kareler...

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