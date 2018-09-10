İsveç - Türkiye maçından kareler

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı ikinci maçta İsveç'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve puanını 3'e yükseltti. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İsveç, 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Victor Larsson'un attığı gollerle 2-0 ön geçti. Türkiye 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak karşılaşmaya damga vuran isim 62. dakikada oyuna giren Emre Akbaba oldu. Emre Akbaba 88 ve 90 2.'de attığı gollerle Türkiye'ye galibiyeti getiren isim oldu. Bu geri dönüş izleyenlerin aklına 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı getirdi. 10 yılı aşkın bir süre önce 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen Türkiye, 34. dakikada Jan Koller ve 62. dakikada Jaroslav Prasil'in golüne engel olamamış ve 2-1 geri düşmüştü. Geri dönüşün fitilini 75. dakikada Arda Turan ateşlemişti. Türkiye, Çek Cumhuriyeti karşısında Nihat Kahveci'nin 87. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-2'lik galibiyeti alarak gruptan 2. olarak çıkmayı başarmıştı. İşte İsveç - Türkiye maçından objektiflere yansıyan kareler...