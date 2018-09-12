Antalyaspor'da galibiyet hesapları

Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nAntalyalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ile Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek kadın takımının tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Antalyaspor'un Süper Lig'de gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Hafta sonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Öztürk, kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydetti.

Antalyaspor'un bu sezon ligde güzel yerlere geleceğine inandığını vurgulayan Öztürk, "Medipol Başakşehir, son yıllarda liderliğe oynayan takım haline geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ, Hakan Özmert ve Mevlüt Erdinç transferinde kulüp olarak bizlere ciddi kolaylık sağladı. Bu kolaylığın karşılığını ödeyemeyiz ama centilmenlik anlamında teşekkür ediyoruz. İnşallah Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Nafiz Tanır da voleybolda Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.