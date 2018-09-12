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Mircea Lucescu açıklamıştı, işte olağan şüpheliler

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Mircea Lucescu açıklamıştı, işte olağan şüpheliler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Mayıs ayında 8 futbolcuyu aday kadroya çağırdığını ve çeşitli gerekçelerle 'a gelmediklerini söyledi. Mayıs ayında TFF'nin Milli Takımlar sayfasına Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Ömer Toprak, Enes Ünal, Emre Mor ve Caner Erkin'le ilgili çeşitli sakatlık açıklamaları yazılmıştı. Bu 8 oyuncu da o dönemde Ay-Yıldızlı ekipten aflarını istemişti.

KAPAK RUS MEDYASINA

İsveç maçının ardından, "Bu galibiyet bize inanmayanlara kapak olsun" sözleri büyük tepki gören Serdar Gürler, yanlış anlaşıldığını söyledi. Tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yayımlayan Serdar şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar yanlış bir anlaşılma var. O lafım, bizim Türk insanlarına değil. Rusya maçından sonra bir Rus gazetesi, 'Çok yetenekli, çok genç ve çok iyi bir takıma sahipler ama milli ruhları yok' dedi. Onlara kapak olsun diye böyle bir şey söyledim ve yine söylüyorum, onlara kapak olsun. Saygılarla."

İsveç - Türkiye maçından kareler

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Mircea Lucescu açıklamıştı, işte olağan şüpheliler
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