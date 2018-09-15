Trabzonspor üç büyüklere fark attı

Süper Lig'in 2018-2019 sezonu için takımlar, kadrolarını Futbol Federasyonu'na bildirdi. Yabancı sayısı ve altyapının sıkça tartışıldığı bu dönemde Trabzonspor, bildirdiği 28 kişilik kadrosuyla dikkat çekti. Bordo-mavililer, yeni sezonda 13 yabancı ismin yanı sıra, altyapıdan 10 futbolcuyu listesine yazdı. Son dönemde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi önemli genç isimleri altyapısından Türk futboluna kazandıran Fırtına, Üç Büyükler'e de fark attı. Trabzonspor'un 10 altyapı oyuncusu bildirimine karşılık, Galatasaray 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu ile 12 yabancı, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 4 altyapı kökenli futbolcunun haricinde 14'er yabancı oyuncuyu 28 kişilik lig kadrosuna yazdı.

YUSUF YAZICI'NIN FORMASI MÜZEDE

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile geçtiğimiz cuma günü oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, müsabakada giydiği formayı Trabzonspor müzesine hediye etti. Yazıcı, dün Arşiv ve Müze Kurulu'nun da katılımıyla gerçekleşen buluşmada, 11 numaralı A Milli Takım formasını Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenmek üzere kulübe teslim etti. Büyük bir onur yaşadığını belirten genç futbolcu, gelecek yıllarda daha büyük başarılarla müzede yer almak istediğini de sözlerine ekledi.

İKİNCİ KAPTAN SOSA

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlık görevi Sosa'ya verildi. Yapılan açıklamada, "A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Sosa'ya verildi. Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın önerisi ve yönetim kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur'un ardından ikinci kaptan olarak Sosa görevlendirildi" denildi.